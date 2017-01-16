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Институт транспорта и связи (TSI) приглашает своих выпускников на Вечер встречи, который состоится 28 января, с 16:00 до 21:00.

Как отмечают в TSI, вечер встречи выпускников – это одна из тех нитей, которые связывают выпускника и университет. Это замечательная возможность встретиться с бывшими сокурсниками и преподавателями, освежить воспоминания, поделиться достижениями и просто хорошо провести время.

Вместе собираются взрослые люди, которых объединяют не только теплые воспоминания, но и выбор профессии, а порой и взгляды на мир.

Университеты очень дорожат своими выпускниками. Это то достояние, без которого не может существовать ни один ВУЗ. Именно поэтому и появилась традиция объединения выпускников.

Ассоциация выпускников - это сообщество единомышленников, которых объединяет история; людей, принимающих участие в жизни университета в целом и заинтересованных в продвижении идей, зародившихся в его стенах.

Ведущие университеты мира, насчитывающие несколько столетий своей истории, имеют глубокие традиции объединения выпускников и организации эффективных разносторонних взаимоотношений с ними. Существовавшие сначала как закрытые клубы, ассоциации выпускников превратились в мощные общественные силы, поддерживающие свои университеты и порой оказывающие влияние на социальные, экономические и политические процессы.

Ассоциация выпускников TSI была учреждена 30 января 2016 года и, несмотря на свою "молодость", превратилась в успешную организацию, целью которой стало укрепление связи между выпускниками и институтом, обеспечение карьерной поддержки, создание благоприятной среды для обмена опытом и бизнес-контактами, работа с практикантами, проведение образовательных семинаров и курсов по повышению квалификации и многое другое.

Выпускники TSI востребованы не только в Латвии, но и за рубежом. К тому же, количество наших выпускников постоянно растет и на сегодняшний день достигло 8 000.

Вступить в Ассоциацию может любой выпускник TSI.

"Ассоциация выпускников TSI создана людьми, которые задались вопросом: "Что я могу сделать для своего института, давшему мне образование?" Работа в ассоциации - это готовность сотрудничать с институтом, вкладывать свое время, энтузиазм, мотивировать и привлекать других выпускников. Я считаю, что связь между выпускниками сохраняется на протяжении всей жизни и они должны активно участвовать в жизни и развитии своей Alma Mater. У нас много работы. Ассоциации еще предстоит создать информационную площадку, которая позволит общаться людям, получившим образование в одном институте, но работающим в разных областях.

Я уверен, что в будущем роль ассоциаций выпускников станет менее авторитарной и в большей степени основанной на широком участии. Каждый из участников будет вносить свой вклад в дискуссии, в том числе и онлайн дискуссии, делиться экспертными знаниями или официальной информацией", - рассказал заместитель председателя Ассоциации выпускников TSI Виктор Кребсc.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ассоциации или написав письмо на электронную почту info@tsiaa.lv.

Об Институте транспорта и связи (TSI)

TSI - единственный в Латвии частный технический вуз университетского типа, в котором можно получить высшее образование на русском, латышском и английском языках. Институт предлагает программы обучения в следующих областях: транспорт и логистика, компьютерные науки, электроника и телекоммуникации, экономика и менеджмент, авиационный транспорт.

В TSI можно получить высшее профессиональное образование первого и второго уровня, степени бакалавра и магистра, подготовить и защитить докторскую диссертацию.