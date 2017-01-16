Шадурскис хочет сократить 300 программ высшего образования (19)

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Общество | 16 января 2017 года, 13:54

В настоящее время в Латвии существует около 900 программ высшего образования, и их количество нужно сократить до 600, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр образования и науки Карлис Шадурскис.

На вопрос о том, по каким критериям будет оцениваться, какие учебные программы ликвидировать или объединить с другими, министр ответил, что критериями будут и научные показатели, и качество программ, и данные о выпускниках - что с этими людьми происходит дальше, где они работают, сколько зарабатывают и сколько платят налогов.

"В настоящее время, когда у нас есть регистр студентов и выпускников, для этого открываются отличные возможности", - сказал Шадурскис.

Аргументируя необходимость реорганизации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО), министр подчеркнул, что в этом вузе в течение пяти лет появилось всего девять научных публикаций, тогда как в Латвийском университете, к которому его планируется присоединить, - 1700.

Шадурскис вновь подчеркнул, что РАПУО - единственный государственный вуз, который планируется закрыть. После этого количество высших учебных заведений больше не будет сокращаться - будет предотвращено лишь дублирование образовательных программ.

Комментарии 19
Sedna3 часа назад
Абсолютно справедливо.Зачем в Латвии грамотные люди? Еще скинут этого тупого Шадурского и всех в правителей в целом и посадят туда умных. А тупые правят уже 26 лет, им обидно.
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Tron4 часа назад
Ну-у-у, этому только дай! Пустили козла в огород.
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рижанин3 часа назад
На мой взгляд самое мудрое в Латвии ,это ликвидировать Министерство образования и науки.Всё равно оно никоим образом не помогает,ни учителям,ни учащимся.Придумывают хрень всякую и потребляют слишком много денег из средств бюджета.Там сплошные бюрократы,которым одна дорога на биржу.Они ничего в жизни не умеют делать.
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