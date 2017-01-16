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В распоряжении Латвийского объединения юристов оказалась информация о возможных сексуальных домогательствах со стороны начальства в структурах госуправления Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил председатель общества юристов Рихард Бунка.

Бунка подтвердил, что начата проверка информации о том, что в некоторых организациях госуправления, в том числе службах внутренних дел, Управлении мест заключения и Национальных вооруженных силах и других структурах начальники обоих полов допускали сексуальные домогательства по отношению к подчиненным.

Бунка также отметил, что информация о домогательствах была распространена преждевременно.

«Информация распространена преждевременно, дело в том, что журналист агентства LETA услышал наш разговор с сотрудником Delna, когда мы выходили из Госканцелярии», - рассказал Бунка.

В объединении юристов приняли решение пока не распространять подробности этого дела, а сначала тщательно проверить полученную информацию. По словам Бунки, объединение уже связалось о кризисным центром Skalbe и «Обществом за открытость Delna». Он также добавил, что информация не свидетельствует об уголовном преступлении, однако она определенно указывает на необходимость дисциплинарной проверки.