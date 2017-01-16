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Убытки из-за ликвидации свиноматок и поросят на затронутой африканской чумой свиней (АЧС) ферме Rukas в Кримулдской волости могут составить миллионы евро, рассказал председатель правления управляющего фермой предприятия Ancers Раймонд Калванс.

Наряду с финансовым ущербом фирму тревожит потеря генетического материала.

"Будет пустыня. Сейчас ликвидирована примерно половина животных, и это сильный эмоциональный и финансовый удар. Убытки составят миллионы евро, потому что мы начали стремительное развитие, но самое трагичное в том, что гибнет генетический материал, в том числе свиньи местной породы "латвийская белая", которыми мы обеспечивали и другие хозяйства", - сказал Калванс.

Ancers вложило в развитие ферм в Кримулде и Саласпилсе несколько миллионов евро, например, в новую ферму на 8000 поросят, которая сейчас строится.

Кроме того, предприятие имеет обязательства перед банками в размере более полутора миллионов евро, и с банками уже начаты переговоры об отложенных платежах. Также ферма рассчитывает на компенсации за АЧС. "Мы очень много работали над биобезопасностью, но что-то, очевидно, упустили. К сожалению, есть внешние обстоятельства, которые могут стать причиной подобных несчастий. Очень надеемся, что после трагедии через некоторое время сможем возобновить нормальную работу", - сказал Калванс.

Ферма по выращиванию племенных свиней Ancers возникла на базе научно-исследовательского хозяйства Krimulda. У предприятия два свиноводческих комплекса - Rukas и ферма в Саласпилсе.

Между тем, Совет по кризисному управлению рекомендовал ввести чрезвычайное положение в затронутых АЧС Кримулдском и Адажском краях.

Заседание совета созвал премьер-министр Марис Кучинскис.

Завтра предложение совета рассмотрит правительство. Вначале предполагалось, что Кабинет министров примет решение об объявлении чрезвычайного положения сегодня на внеочередном заседании, но для подготовки необходимых документов требуется время.

В связи с введением чрезвычайного положения из средств на непредвиденные случаи планируется выделить около 100 000 евро. Зона чрезвычайного положения шире карантинной зоны АЧС, так как охватывает не только регионы, где выявлена инфекция, но и граничащие с ними территории.