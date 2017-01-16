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Министр образования и науки Карлис Шадурскис обсудит с живущими в Великобритании латвийцами вопросы образования и науки, обучения детей и молодежи в случае возращения в Латвию.

Встреча состоится в Лондоне, в посольстве Латвии, 24 января в 18:30.

Как сообщается в приглашении, распространенном посольством, министру можно будет задать вопрос об образовании в Латвии, а также обсудить с ним проблемы образования латвийской диаспоры в Великобритании.