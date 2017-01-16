Шадурскис поговорит с живущими в Великобритании латвийцами об их проблемах (8)
Общество | 16 января 2017 года, 21:08
Министр образования и науки Карлис Шадурскис обсудит с живущими в Великобритании латвийцами вопросы образования и науки, обучения детей и молодежи в случае возращения в Латвию.
Встреча состоится в Лондоне, в посольстве Латвии, 24 января в 18:30.
Как сообщается в приглашении, распространенном посольством, министру можно будет задать вопрос об образовании в Латвии, а также обсудить с ним проблемы образования латвийской диаспоры в Великобритании.
Главная их проблема это вы у них "дома", частично они их решили, избавившись от вас навсегда.
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А я не хочу с ним ничего обсуждать...
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Я приехал, чтобы рассказать ВАМ о ваших проблемах----Но у НАС нет проблем!!!----Теперя, будут!!!
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