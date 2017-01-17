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42-летний рижанин Роландс Римша, пропавший без вести 10-11 января по дороге из Латвии в Германию, найден живым, сообщает организация bezvests.lv.

Как сообщила супруга Роланда, мужчину обнаружил незнакомый человек, который увидел его бредущим вдоль дороги уже почти без сил. Человек узнал мужчину по фотография, которая была выложена в социальной сети Facebook, и в ответ на просьбу помочь, дал Роланду свой телефон - позвонить близким. Таким образом, мужчину и нашли.

Оказалось, что Роланд попал в беду, лишился всех денег, вещей и документов, а также телефона, и поэтому 5 дней не мог связаться с родными. Неизвестно, сколько именно десятков километров он прошел. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Мужчина и его семья благодарят всех, кто помогал в поисках, а также тем, кто делился информацией в социальных сетях.

Напомним, Роланд Римша поехал в Германию, в город Фреден (нем. Vreden) на заработки. Он выехал на курьерской машине из Риги 10 января в 16:00. Но, как сообщили жене Роланда знакомые, до конечного пункта назначения мужчина так и не доехал. Известно, что Роланд был высажен из курьерской машины на полпути. Причины этого пока неизвестны.

Последний раз Роланд общался с супругой 10 января. 11 января в 11:07 последний раз был в сети WhatsApp, но ни друзьям, ни семье ничего не писал.

Фото: bezvests.lv