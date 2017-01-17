Новая партия беженцев: 9 детей, портной и электронщик (2)
Общество | 17 января 2017 года, 10:38
Центр ищущих убежища "Муцениеки"
В понедельник, 16 января в рамках программы ЕС в Латвию из Греции были перемещены 15 человек, нуждающихся в международной защите, включая 9 несовершеннолетних детей, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).
В понедельник в Латвию перемещены три семьи из Сирии. Сейчас они находятся в Центре ищущих убежища "Муцениеки". Среди них есть представители таких профессий как учитель, парикмахер и электронщик. Беженцы владеют арабским, английским, французским языками.
Напомним, как уже пиcал Mixnews, Латвия обязалась в течение двух лет принять 531 человека, ищущих убежища и уже приняла 192 человека. 10 перемещенным лицам предоставлен статус беженца, 82 - альтернативный статус.
До первого максимум второго пособия )))Потом и эти убегут )))
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А мы что, по ним скучали?
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