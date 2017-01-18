НАТО показало тренировки в "советском городе-призраке" (4)

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Общество | 18 января 2017 года, 07:35

НАТО разместило в своем профиле в Facebook видеоролик, в котором показывается, как проходят военные тренировки в заброшенном городке "Skrunda-1", который в свое время был построен для нужд советской армии.

Как известно, после восстановления независимости Латвии и ухода советской армии, был уничтожен расположенный в Скрунде радиолокационный локатор, а городок остался пустым, несмотря на старания самоуправления найти инвестора, который мог бы приобрести эту территорию.

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Теперь городок, который в народе называют город-призрак, в котором когда-то были размещены около 5000 военнослужащих, вновь используют для военных нужд. Там вооруженные силы Латвии и других государств НАТО проводят тренировки в городской среде.

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Подобный ролик размещен также на интернет-платформе в YouTube.

Комментарии 4
Sedna34 минуты назад
Эх ты, какие бесстрашные вояки! Скоро им полное раздолье будет - уедут остальные жители по дальним странам, и америкосовские вояки будут еще свободнее "сражаться" в пустых городах.
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Tron50 минут назад
Ничего необычного в этом рекламном и показушном ролике я не увидел.
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Динго14 минуты назад
Ну с такими солдатами нам не страшна "агрессивная" Россия. Всех латыши победят! В смысле- всех призраков, приведений и вурдалаков. Они, увидев, таких солдатушек сдадутся без боя и воя.
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