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НАТО разместило в своем профиле в Facebook видеоролик, в котором показывается, как проходят военные тренировки в заброшенном городке "Skrunda-1", который в свое время был построен для нужд советской армии.

Как известно, после восстановления независимости Латвии и ухода советской армии, был уничтожен расположенный в Скрунде радиолокационный локатор, а городок остался пустым, несмотря на старания самоуправления найти инвестора, который мог бы приобрести эту территорию.

Теперь городок, который в народе называют город-призрак, в котором когда-то были размещены около 5000 военнослужащих, вновь используют для военных нужд. Там вооруженные силы Латвии и других государств НАТО проводят тренировки в городской среде.

Подобный ролик размещен также на интернет-платформе в YouTube.