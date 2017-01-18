Латвийская актриса разочаровалась в государстве: хочу телепортироваться отсюда (4)

фото

Общество | 18 января 2017 года, 07:03

Актриса Нового Рижского театра Сандра Клявиня в социальной сети Twitter сообщила, что чувствует себя ненужной государству и эти эмоции настолько ее переполняют, что она даже рассматривает возможность отправиться жить на другой конец света, пишет Sejas.

13 января актриса сообщила своим друзьям, коллегам и поклонникам таланта, что хочет телепортироваться.

"Хочу телепортироваться. Из страны, которой я не нужна, от людей, которых беспокоит "вообще, а кто она такая?", от слепоты, ненависти, возможности пребывания", - написала Сандра.

Пост с "криком души" тут же стали комментировать друзья актрисы, коллеги, спрашивая, что случилось и даже обещая разобраться с обидчиками.

Комментарии 4
Tron52 минуты назад
Сандра Клявиня не одинока в своих взглядах и желаниях. НО лучше бы я телепотрировал от сюда всю правящую верхушку и всех, кто за них голосовал. В ящик их, и отправить на солнце.
Ответить
Судя 1 час назад
По участившимся вбросам, ждём появления очередных "спасителей" к выборам.
Ответить
Sedna37 минут назад
Здесь себя чувствуют распрекрасно только правители и их армия чиновничества.
Ответить