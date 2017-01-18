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Актриса Нового Рижского театра Сандра Клявиня в социальной сети Twitter сообщила, что чувствует себя ненужной государству и эти эмоции настолько ее переполняют, что она даже рассматривает возможность отправиться жить на другой конец света, пишет Sejas.

13 января актриса сообщила своим друзьям, коллегам и поклонникам таланта, что хочет телепортироваться.

"Хочу телепортироваться. Из страны, которой я не нужна, от людей, которых беспокоит "вообще, а кто она такая?", от слепоты, ненависти, возможности пребывания", - написала Сандра.

Gribu teleporteeties.No valsts, kurai neesmu vajadzīga, cilvēkiem,kurus kaitina mana "vispār, kas viņa ir",akluma, naida,uztveršanas spējas. — Sandra Klavina (@sandra_klavina) January 13, 2017

Пост с "криком души" тут же стали комментировать друзья актрисы, коллеги, спрашивая, что случилось и даже обещая разобраться с обидчиками.