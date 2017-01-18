В Латгале развеяли опасения о русификации региона (9)

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Общество | 18 января 2017 года, 09:07

Благодаря СМИ и довольно тесной коммуникации в приграничной зоне на востоке страны чувствуется влияние России, но утверждать, что Латгале русифицируется, нельзя. Об этом в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze заявила глава Лудзенской краевой думы, председатель совета развития Латгальского региона планирования Алина Генделе.

"Когда-то и в наших совхозах, колхозах, на предприятиях Лудзы было много рабочих из СССР. Но на данный момент я считаю, что еще одно поколение, и этой проблемы - когда кто-то не говорит по-латышски - больше не будет. Я не говорю, что поэтому не нужно работать. Нужно! Но утверждать, что сейчас происходит сознательная русификация, я не могу", - сказала Генделе.

Она отметила, что "те русские люди, которые живут у нас, это наши люди", потому что они живут в Латвии на протяжении веков, из поколения в поколение.

Кроме того, даже если показатели роста латвийской экономики не очень блестящие, ситуацию на границе с латвийской стороны нельзя сравнить с той, что царит с ее другой стороны.

"Мы в гораздо лучшем положении. Думаю, что местные люди это ценят. Как бы ни было трудно, но качество жизни здесь все-таки на другом уровне", - сказала Генделе.

Латгалия (Латгале) - одна из историко-культурных областей Латвии. Расположена на востоке страны к северо-востоку от реки Даугавы и юго-востоку от рек Айвиексте и Педедзе, занимая одну четверть ее территории.

Справка из Википедии

Комментарии 9
ПЛ1 час назад
Я русский и горжусь этим. Я люблю Латвию. Я патриот этой страны и в отличии от уродов, которые раздербанили, унизили и обокрали собственный народ, под красивыми лозунгами правительства и продажных коррумпированных чинуш состоящей из " латышской элиты" ни когда не опущусь до того чтобы трястись от мысли руссификация или латификации. Живут люди вместе и очень дружненько, до тех пор пока не начинает вмешиваться политика. Скоты!!! Оставьте народ.в покое!!!
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Eliza1 час назад
Как бы вы не истерили, а русский язык , в Латвии, вам не убить..., это и русская земля. Вспомните кто вас купил..., со всеми потрохами , напрягите серое вещество в своих головах, если оно еще есть там,... шлюхи продажные.
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леший1 час назад
латышская сказочница и не ведает, как живёт население Латгалии, зато ОНА очень паДЛиотична ибо надо быть очень-очень большим патриотом, чтобы не видеть, ту нищету, которая царит в Латгалии и отдельная "уважуха" за сравнение Латгалии с Псковской областью----"да, там ВААЩЕ ужас-с!!!"
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