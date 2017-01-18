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Примерно 27% жителей для расчетов за свои покупки выбирают кассы самообслуживания в тех магазинах Maxima Latvija, где такие кассы доступны.

В настоящее время кассы самообслуживания доступны в 13 крупнейших магазинах Maxima Latvija – в восьми магазинах в Риге и 5 магазинах за ее пределами – в Лиепае, Юрмале, Огре, Резекне и Елгаве. В этом году Maxima Latvija продолжит расширение сети касс самообслуживания.

"Популярность касс самообслуживания растет, и их выбирают все больше клиентов. Если сначала их выбирали молодые люди, которые пользовались такими кассами за границей, то сейчас ими пользуются и семьи с детьми, которым нравится самим сканировать товары, а также молодежь и люди старшего возраста. Наибольшую популярность этих касс можно наблюдать в конце недели, а также в период праздников, когда возле них даже образуются очереди", – рассказала операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

В этом году планируется установить кассы самообслуживания и в магазинах меньшего формата - Maxima X. Тем временем во всех трех магазинах Maxima XXX намечено расширение зоны касс самообслуживания.

Расширение сети касс самообслуживания является одним из шагов по снижению нагрузки на работников магазина, поскольку в среднем за день один кассир обслуживает около 400-600 клиентов. В свою очередь в течение одного дня во всех магазинах Maxima Latvija совершают покупки около 300 тысяч жителей. С появлением касс самообслуживания уменьшаются и очереди к традиционным кассам.

В установленных в магазинах Maxima Latvija кассах самообслуживания жители могут рассчитываться за свои покупки с помощью платежных карт, в том числе и бесконтактных платежных карт, а в части этих касс – также и наличными, что является пользующейся спросом услугой.

Во всех кассах самообслуживания можно также осуществлять накопления на карте Paldies, а также рассчитываться накопленными на карте Paldies деньгами. Помимо этого, во всех кассах самообслуживания можно рассчитываться с помощью подарочных карт Maxima Latvija, а также использовать "Карту предприятия".

Как уже сообщалось, следуя тенденциям рынка и заботясь о комфорте потребителей, Maxima Latvija начала установку касс самообслуживания. Самые первые кассы Maxima Latvija установила в 2009 году. В 2015 году началось более интенсивное расширение сети касс самообслуживания, которое продолжалось в 2016 году.

Сейчас в сети Maxima Latvija 71 касса самообслуживания в 13 магазинах. Они доступны в Риге, в магазине на улице А.Деглава, 67, где работает семь касс самообслуживания, в магазине на К.Улманя гатве, 88а – семь, в магазине на улице Бикерниеку, 143 – шесть, в магазине на улице Слокас, 115 – шесть, в магазине на улице Сахарова, 20а – пять, в магазине на Виенибас гатве, 113 – пять, в магазине на улице Мукусалас, 73 – пять, в магазине на улице Ницгалес, 46а – пять касс самообслуживания.

Кроме того, в пяти магазинах за пределами столицы – в Резекне, на аллее Атбривошанас, 141А, доступно пять касс самообслуживания, в магазине в Юрмале, на Талсу шоссе, 25 – пять, в магазине в Огре, на улице Ригас, 23 – пять, в магазине в Елгаве, на улице Ригас, 11а – пять и в магазине в Лиепае, на улице Клайпедас, 62 доступно пять касс самообслуживания.