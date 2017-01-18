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Латвия заняла пятое место в списке стран для эпических путешествий, которое составило американское издание Huffington Post. В топ попали 17 стран. Первое место заняла Южная Корея, второе - остров Маврикий, затем идут Казахстан и Кипр.

Издание описало Латвию как "жемчужину Балтийского моря" и поставило на пятое место списка.

"Рига в 2014 году была культурной столице Европы, а половина территории Латвии покрыта чистыми, легкого доступными природными ценностями", - отмечает Huffington Post.

Американское издание отмечает что в Латвии огромное количество исторических городов, церквей и замков, а также рек, национальных парков и морских пляжей с белым песком, где можно провести летний день.

Латвия опередила такие страны как Эквадор, Уругвай, Азербайджан и Намибию. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Добавим, в прошлом году Латвия попала в топ самых недорогих стран для путешествий, а Рига вошла в первую пятерку самых популярных городов для летних путешествий россиян.

фото: www.latvia.travel.lv