В Риге родилась первая тройня в этом году
Общество | 18 января 2017 года, 18:22
Сегодня в Рижском родильном доме родилась первая в этом году тройня, сообщила представитель роддома Яна Приедниеце.
Она рассказала, что на свет появились мальчик и две девочки. Мать и младенцы чувствуют себя хорошо.
Тройняшки родились в семье рижан.
В Минблаге сообщили, что на следующей неделе правительство может рассмотреть вопрос о выплате семье единовременного пособия по случаю рождения тройни в размере 8538 евро.
Представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице сообщила, что после регистрации детей семья получит по 150 евро за каждого новорожденного, а затем сможет получить также единовременное пособие в размере 4500 евро.