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Сегодня в Рижском родильном доме родилась первая в этом году тройня, сообщила представитель роддома Яна Приедниеце.

Она рассказала, что на свет появились мальчик и две девочки. Мать и младенцы чувствуют себя хорошо.

Тройняшки родились в семье рижан.

В Минблаге сообщили, что на следующей неделе правительство может рассмотреть вопрос о выплате семье единовременного пособия по случаю рождения тройни в размере 8538 евро.

Представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице сообщила, что после регистрации детей семья получит по 150 евро за каждого новорожденного, а затем сможет получить также единовременное пособие в размере 4500 евро.