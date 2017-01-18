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Решение уходящего с поста главы США Барака Обамы о смягчении приговора информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, отбывающей 35-летний срок тюремного заключения за публикацию секретных документов Пентагона, является бесспорно положительным. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший эксперт сайта WikiLeaks Исраэл Шамир.

При этом, по его словам, Обама не выполнил тех обещаний, которые давал, когда заступал на пост президента.

«Это замечательное решение, хорошо, что оно сейчас произошло. Есть ощущение, что президент Обама восемь лет ничего не делал, и вдруг за последние три недели спохватился и стал делать все. Можно еще ждать, что за последние дни он эвакуирует тюрьму в Гуантанамо и сделает массу других полезных вещей, которые он обещал сделать восемь лет тому назад. Когда Обама шел на президентский пост, он обещал с большим пониманием относиться к тому, что по-английски называется whistleblower (информатор – Mixnews), то есть к тем людям, которые доносят общественности о преступлениях, совершаемых властями. Тем не менее, Обама стал самым мрачным президентом для информаторов. При нем они попадали в тюрьму, получали огромные сроки, все оказалось совсем не так. Один из таких случаев – случай с Мэннинг», - сказал Шамир.

По его мнению, своими действиями Мэннинг открыла глаза на происходящее очень многим людям в мире.

«Он в свое время совершил очень смелый и мужественный акт. Он раскрыл нам тайную кухню Госдепа: допустим, между американским посольством и лидерами свободной демократической Латвии. У вас волосы дыбом встанут, не сомневайтесь. Сейчас, когда Мэнниг выйдет на волю, это, конечно, выйдет человек, от которого мало что осталось от того веселого Мэннинга, который раскрывал американские секреты. Но лучше поздно, чем никогда», - считает Шамир.

Как уже сообщалось, президент США Барак Обама за три дня до своего ухода с поста смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. Мэннинг за счет этого выйдет на свободу 17 мая текущего года.

Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

Помимо Мэннинг, Обама сократил наказание 208 заключенным и помиловал 64 человека.