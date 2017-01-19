В Даугаве пройдут крещенские купания (2)

фото

Общество | 19 января 2017 года, 07:34

В четверг на набережной 11 ноября в Риге, напротив скульптуры Большого Кристапа состоится чин Великого освящения вод Даугавы.

Чин Великого освящения воды проводится 19 января - в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне, или Богоявление. В основе празднования этого дня лежит крещение Иисуса Христа на реке Иордан.

Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, по убеждению православных, приобретает особые качества.

После после чина Великого освящения воды, который состоится в 13:00, все желающие смогут окунуться в Даугаву. На берегу возле статуи Большого Кристапа будут оборудованы места для переодевания, также будет предложен горячий чай.

Комментарии 2
Крик32 минуты назад
Всё же интересно, почему именно в эти дни, вода преобретает те самые свои поразительные свойства? Мододцы, те кто могут, но если проблемы с костями и суставами не лезьте туда, будет только хуже со временем.
Ответить
Эдгар Валтер21 минуту назад
Дибилы. Нахрена детей с собой тоскать??? У самих мозгов нет так детей пожалейте!!!!
1
Ответить