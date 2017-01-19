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Со здания Латвийской национальной оперы и балета падают куски кирпичей и штукатурки, но должностных лиц это не интересует. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) Зигмар Лиепиньш.

Он сообщил, что уже был случай, когда куски кирпичей и штукатурки посыпались на дорогу, но никто в результате этого не пострадал. Опасное место было сфотографировано и обтянуто зеленой сеткой, чтобы такие случаи больше не повторялись.

"Вид жуткий. Скоро наш "Белый дом" станет Зеленым домом, затянутым в камуфляж", - отметил директор оперы.

Фото отправлены Министерству культуры (держателю долей капитала ЛНОБ) и Рижской думе (владелице здания) - мэру Риги Нилу Ушакову и вице-мэру Андрису Америксу.

"До сих пор никто не счел нужным даже поинтересоваться", - отметил Лиепиньш.

Он напомнил, что Минкульт официально называет исторические и символические здания одной из главных ценностей, подлежащих сохранению. "Является ли ЛНОБ историческим и символическим зданием? Было бы интересно услышать мнение властей", - указывает Лиепиньш.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале, здание ЛНОБ является собственностью Рижской думы, причем с 2016 года на обеспечение деятельности ЛНОБ из госбюджета ежегодно выделяется дополнительное финансирование в размере 286,598 тыс. евро на покрытие арендной платы.

По словам Кокале, с 2016 года арендная плата для ЛНОБ повысилась, и Рижская дума обосновала данное решение необходимостью вложений в ремонт здания.

"Если ситуация станет критической, и Рижская дума не сможет найти решения по устранению визуальных дефектов здания, придется рассмотреть вопрос о том, не направить ли предусмотренное для творческого процесса финансирование на ремонт здания ЛНОБ, поскольку других ресурсов в распоряжении Минкультуры нет", - отметила Кокале.

Здание Латвийской национальной оперы и балета было построено в Латвии в 1863 году как 1-й городской (немецкий) театр. Театр успешно проработал девятнадцать сезонов, однако в июне 1882 года там возник пожар. На восстановление здания потребовалось больше времени, чем на само строительство - 5 лет.

1 сентября 1887 года театр снова распахнул двери, но в 1918 году произошел новый пожар, однако сгорела лишь хозяйственная постройка. В 1919 году при обстреле войска Бермонта в здание попал артиллерийский снаряд. В результате сгорели портал и правая сторона фасада.

Ремонт здания занял три года. После этого уже была открыта Латвийская национальная опера и балета.

Справка из Википедии

Фото: facebook.com/zigmars.liepins