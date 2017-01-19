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Со здания Латвийской национальной оперы и балета падают куски кирпичей и штукатурки, но должностных лиц это не интересует. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) Зигмар Лиепиньш.

Он сообщил, что уже был случай, когда куски кирпичей и штукатурки посыпались на дорогу, но никто в результате этого не пострадал. Опасное место было сфотографировано и обтянуто зеленой сеткой, чтобы такие случаи больше не повторялись.

"Вид жуткий. Скоро наш "Белый дом" станет Зеленым домом, затянутым в камуфляж", - отметил директор оперы.

Фото отправлены Министерству культуры (держателю долей капитала ЛНОБ) и Рижской думе (владелице здания) - мэру Риги Нилу Ушакову и вице-мэру Андрису Америксу.

"До сих пор никто не счел нужным даже поинтересоваться", - отметил Лиепиньш.

Он напомнил, что Минкульт официально называет исторические и символические здания одной из главных ценностей, подлежащих сохранению. "Является ли ЛНОБ историческим и символическим зданием? Было бы интересно услышать мнение властей", - указывает Лиепиньш.

Фото: facebook.com/zigmars.liepins