Общество |

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра данных пассажиров самолетов в целях борьбы с терроризмом и преступностью.

Закон принят с целью обеспечить обработку данных авиапассажиров для проведения анализа в целях предотвращения и раскрытия терроризма, тяжких и особо тяжких преступлений, а также угроз для безопасности государства.

Как ранее указал министр внутренних дел Рихард Козловскис, хотя уровень угроз терроризма в Латвии сохраняется низким и признаки, указывающие на его повышение, не констатированы, Латвия, как и другие страны ЕС, должна работать над повышением антитеррористических способностей.

Договоренность о введении директивы ЕС о создании регистра авиапассажиров была достигнута во время председательства Латвии в Совете ЕС в первой половине 2015 года.

Данные о пассажирах, в основном те, что они предоставляют при покупке авиабилетов, будут включены в регистр, который будет находиться в ведении Полиции безопасности.

Авиакомпании будут обязаны не ранее, чем за 48 часов и не позднее, чем за 24 часа до вылета и сразу после вылета самолета, когда высадка пассажиров уже невозможна, передать в регистр все данные о пассажирах на борту. В отдельных случаях, чтобы предотвратить преступление, с санкции судьи с данными регистра смогут работать также сотрудники правоохранительных органов, полицейские и пограничники.

В случаях, когда для предотвращения теракта или реальной угрозы жизни людей потребуется действовать незамедлительно, данные регистра могут быть выданы без санкции судьи.

Данные авиапассажиров будут обрабатываться в соответствии с общими требованиями защиты данных физических лиц. Правительству предстоит установить требования для отправки и включения данных в регистр.

Планируется, что закон вступит в силу 3 апреля.