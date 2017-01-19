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Рижская дума повысит софинансирование для детей, которые посещают частные детские сады. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

"Рижская дума до 197,34 евро повышает софинансирование для детей с полутора до четырех лет, которые посещают частные детские сады", - написал он.

До этого софинансирование Рижской думы частным детским садам составляло 132,33 евро.

Напомним, с 1 сентября 2016 года государство прекратило программу софинансирования в случае, если ребенку не предоставлено места в муниципальном детском саду.

Для детей 5-6 лет софинансирование составит до 145,90 евро в месяц, потому что оно уменьшено на размер государственной целевой дотации.

В декабре 2016 года самоуправление выплатило софинансирование для 4822 детей, в том числе 3846 детей в возрасте до 4 лет и 976 пяти-шестилетним детям.