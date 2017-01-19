Латвия приняла уже почти 200 беженцев (2)
Общество | 19 января 2017 года, 16:21
Вчера в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыли 14 беженцев, в том числе восемь несовершеннолетних детей. Таким образом, в рамках программы перемещения ЕС в Латвию приехало уже 198 человек, сообщает Управление по делам гражданства и миграции.
В среду в Латвию прибыли три семьи из Сирии. Они находятся сейчас в центре ищущих убежища в Муцениеки.
Среди перемещенных есть представители таких профессий, как портной, предприниматель, пекарь и механик.
Всего в рамках программы Латвия обязалась принять за два года 531 человека.
Заблудились наверное. На пособие посмотрят и ноги в Германию сделают.
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Предприниматель... Надо же! Сильно сказано. Что он предпримет в первую очередь, хотелось бы узнать? Кроме того, чтобы поставить на учет, например,собственных возможных 4-х жен. Кстати, брачный кодекс ЛР менять будут? А то неравенство какое-то возникает; им нате четыре для различных утех, а нам... Нас и за двух вызовут куда-нибудь типа профсоюза (если найдут сейчас такое).
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