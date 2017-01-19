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В ближайшие дни из-за погодных изменений на автодорогах с асфальтовым покрытием может образоваться так называемый черный лед, предупреждает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

Затруднены условия для передвижения будут также на региональных дорогах и дорогах местного значения с грунтовым покрытием. Из-за потепления, дождя и мокрого снега на дорогах образуется гололед.

"В ближайшие дни оттепель продолжится, а ночью температура будет опускаться ниже нуля. В таких условиях наледь на асфальтированных дорогах может образоваться очень быстро", - сообщили в LVC.

Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности, LVC призывает водителей помнить о погодных условиях и выбирать соответствующую скорость движения. Также стоит учитывать, что ситуация на дороге может меняться очень быстро.