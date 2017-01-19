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Итальянские спасатели ведут поиски выживших людей в отеле Rigopiano, накрытом лавиной, сошедшей с горы Гран-Сассо в регионе Абруццо.

По предварительным данным, в гостинице находились до 30 человек - сотрудники отеля и постояльцы, в том числе несколько детей.

По меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми, однако уже обнаружено и несколько тел. Более двух десятков человек по-прежнему числятся пропавшими.

Как сообщают итальянские СМИ, некоторым из постояльцев, заблокированных в накрытом снегом отеле, удалось отправить текстовые сообщения. "Помогите, мы умираем от холода!" - гласило одно из них.

Два человека были обнаружены возле поврежденного здания, окруженного поваленными деревьями. Они отправлены в больницу, у одного диагностировали переохлаждение.

Один из спасенных, Джампьеро Парете, рассказал, что как раз выходил из гостиницы, чтобы забрать вещи из машины, когда с горы сошла лавина.

"Меня накрыло снегом, но мне удалось выбраться. Машину снегом не завалило, и я стал дожидаться в ней спасателей", - цитирует его агентство Анса.

По словам Парете, его семья - жена и двое детей - по-прежнему находится в отеле.

"Много погибших"

По данным итальянских СМИ, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.

"Много погибших", - заявил журналистам представитель спасательной службы Антонио Крочетта. По словам спасателей, крыша здания частично разрушилась в результате схода лавины.

Как сообщает Рейтер, спасательную операцию затрудняет то, что в последние дни в районе горы Гран-Сассо выпало около пяти метров снега.

Портал SKY сообщает, что скорая помощь застряла в нескольких километрах от отеля.

В среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.

Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.

В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами его сарая в городе Терамо. Еще один человек попал под снежную лавину и числится пропавшим без вести. Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.

Землетрясение произошло после снегопада, который продолжался более суток в горной местности близ города Аматриче и Норча.

В результате землетрясения с эпицентром в этом же районе Италии в августе прошлого года погибли около 300 человек, были разрушены несколько тысяч домов. Города Аматриче и Пескара-дель-Тронто пострадали сильнее всего.