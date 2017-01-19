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21 января по всему миру пройдут добровольно организованные шествия женской солидарности Sister march. В Риге в этот день состоится шествие солидарности за права женщин. Об этом сообщила глава правления общества Papardes Zieds Ивета Келле, пишет nra.lv.

В Риге шествие начнется в 11 часов. Участники соберутся в Старой Риге, около Полю гате, после чего отправятся шествием к памятнику Свободы.

По словам Келле, в последние годы в мире выявляется все больше политических инициатив, которые угрожают правам женщин. Она упоминает, что, например, в Польше женщины вынуждены бороться за право сделать аборт даже в том случае, если беременность подвергает опасности их жизнь и здоровье.

В Латвии женщины тоже добились большего равенства, отметила Келле. Она добавила, что недавно евангелически-лютеранская церковь Латвии вынесла решение запретить женщинам становиться священниками.

"В Сейме есть депутаты, которые считают, что женщины не способны сами принять решение о своем репродуктивном здоровье и выбрать время, когда запланировать рождение ребенка", - отметила Келле.