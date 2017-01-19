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21 января по всему миру пройдут добровольно организованные шествия женской солидарности Sister march. В Риге в этот день состоится шествие солидарности за права женщин. Об этом сообщила глава правления общества Papardes Zieds Ивета Келле, пишет nra.lv.

В Риге шествие начнется в 11 часов. Участники соберутся в Старой Риге, около Полю гатве, после чего отправятся шествием к памятнику Свободы. По словам Келле, в последние годы в мире выявляется все больше политических инициатив, что подвергает опасности права женщин. Она упоминает, что, например, в Польше женщины вынуждены бороться за права выполнять аборт даже в том случае, когда беременность подвергает опасности их жизнь и здоровье.

В Латвии женщины тоже добились большего равенства, отметила Келле. Она добавила, что недавно евангелическая лютеранская церковь Латвии вынесла решение запретить женщинам становиться священниками.

"В Сейме есть депутаты, которые считают, что женщины не способны сами принять решение о своем репродуктивном здоровье и выбрать время, когда запланировать рождения ребенка", - отметила Келле.