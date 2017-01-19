В Риге пройдет шествия за права женщин (3)

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Общество | 19 января 2017 года, 20:04

21 января по всему миру пройдут добровольно организованные шествия женской солидарности Sister march. В Риге в этот день состоится шествие солидарности за права женщин. Об этом сообщила глава правления общества Papardes Zieds Ивета Келле, пишет nra.lv.

В Риге шествие начнется в 11 часов. Участники соберутся в Старой Риге, около Полю гатве, после чего отправятся шествием к памятнику Свободы. По словам Келле, в последние годы в мире выявляется все больше политических инициатив, что подвергает опасности права женщин. Она упоминает, что, например, в Польше женщины вынуждены бороться за права выполнять аборт даже в том случае, когда беременность подвергает опасности их жизнь и здоровье.

В Латвии женщины тоже добились большего равенства, отметила Келле. Она добавила, что недавно евангелическая лютеранская церковь Латвии вынесла решение запретить женщинам становиться священниками.

"В Сейме есть депутаты, которые считают, что женщины не способны сами принять решение о своем репродуктивном здоровье и выбрать время, когда запланировать рождения ребенка", - отметила Келле.

Комментарии 3
ПЛ1 час назад
Во блин! Охренели! Да они уже забыли как поварешку в руках держать, да ещё на мужиков наезжать стали. Рты позакрывали и на кухню к кастрюлям щи варить, шавки безмозглые.
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Крик27 минут назад
Да на их права никто и не покушается, сейчас такие девки что и гордится ими нельзя, конечно за редким исключением -моей самой дорогой и единственной.
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Sarmīte40 минут назад
Доктор Слуцис призвал власти Латвии к увеличению оборонного бюджета, как того требуют соглашения с Североатлантическим альянсом.
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