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Надзор за регистром данных пассажиров самолетов, который вводится для борьбы с терроризмом и преступностью, будет осуществлять Полиция Безопасности. Это предусматривают принятый Сеймом в окончательном чтении закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, который вступит в апреле этого года.

Учитывая угрозы терроризма в Европе, решение повысить требования безопасности наг логичный, указывают в национальной авиакомпании airBaltic. Ее представитель Янис Ванагс одновременно подчеркнул, что принятый закон накладывает на авиакомпанию новые требования, что означает и новые вложения. И это, по словам Ванагса, ляжет на плечи пассажиров.

"Доходы airBaltic получает только и единственное от наших клиентов. Это означает, что клиенты не только airBaltic, но и всей авиаиндустрии - люди, которые путешествуют - они будут платить за безопасность. Билеты за последние десять лет в среднем стали дешевле. И мы и в дальнейшем будем стараться снижать цены. Но это снижение не произойдет настолько стремительно, если нам придется доплачивать за новые требования безопасности", - сказал Ванагс.

В регистр данных пассажиров авиакомпаниям надо будет предоставлять всю информацию, которая известна о пассажирах. Начиная с имени и фамилии, адреса,контактной информации, авиарейсе и номере пассажирского места, заканчивая количеством багажа и весом.

Как сообщалось, Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра данных пассажиров самолетов в целях борьбы с терроризмом и преступностью.

Как сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Сейма, закон предусматривает обработку данных авиапассажиров для проведения анализа в целях предотвращения и раскрытия терроризма, тяжких и особо тяжких преступлений, а также угроз для безопасности государства.

Как заявил ранее министр внутренних дел Рихард Козловскис, хотя уровень угрозы терроризма в Латвии остается низким и признаки, указывающие на его повышение, не констатированы, Латвия, как и другие страны ЕС, должна работать над повышением антитеррористических способностей.

Договоренность о введении директивы ЕС о создании регистра авиапассажиров была достигнута во время председательства Латвии в Совете ЕС в первой половине 2015 года.

Данные о пассажирах, в основном те, что они предоставляют при покупке авиабилетов, будут включены в регистр, который будет находиться в ведении Полиции безопасности.

Авиакомпании обязаны будут не ранее 48 часов и не позднее 24 часов до вылета и сразу после вылета самолета, когда высадка пассажиров уже невозможна, передать в регистр все данные о пассажирах на борту. В отдельных случаях, чтобы предотвратить преступление, с санкции судьи с данными регистра смогут работать также сотрудники правоохранительных органов, полицейские и пограничники.

В случаях, когда для предотвращения теракта или реальной угрозы жизни людей потребуется действовать незамедлительно, данные регистра могут быть выданы без санкции судьи.

Данные авиапассажиров будут обрабатываться в соответствии с общими требованиями защиты данных физических лиц. Правительству предстоит установить требования для отправки и включения данных в регистр.

Планируется, что закон вступит в силу 3 апреля.