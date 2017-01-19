Боксер Майрис Бриедис искупался в крещенской воде Даугавы: это настоящий вызов! (6)
Взрослые, маленькие дети, пенсионеры - такой разнообразной была сегодня публика, пришедшая на набережную 11 ноября, чтобы лицезреть чин Великого освящения воды и окунуться в ледяную воду Даугавы. Среди желающих искупаться в крещенской воде был и легендарный латвийский боксер Майрис Бриедис, пишет skaties.lv.
Боксер исполнил православный ритуал - трижды окунувшись в воду, каждый раз осенив себя крестом. Выйдя из воды, спортсмен признался, что чувства были очень острые, но это стоило того.
"Очень интересно, это настоящий вызов. Богу мы верим все и не важно, какой ты веры - это своего рода проверка. Я здесь впервые. Все плохое оставил в святой воде. Было хорошо", - сказал журналистам ТВ3 Майрис.
Видео своего погружения в воду Даугавы Бриедис опубликовал в своем профиле в Facebook, которое за пять часов просмотрели более 35 000 раз.
Как сообщалось, 19 января, на набережной 11 ноября в Риге напротив скульптуры Большого Кристапа состоялся чин Великого освящения вод Даугавы.
MixTV вел прямую трансляцию с чина Великого освящения вод Даугавы, который провела Латвийская православная церковь
Чин Великого освящения воды проводится 19 января, в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне, или Богоявление. В основе празднования этого дня лежит крещение Иисуса Христа на реке Иордан.
Крещение воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, по убеждению православных, приобретает особые качества.