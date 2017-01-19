Общество |

Взрослые, маленькие дети, пенсионеры - такой разнообразной была сегодня публика, пришедшая на набережную 11 ноября, чтобы лицезреть чин Великого освящения воды и окунуться в ледяную воду Даугавы. Среди желающих искупаться в крещенской воде был и легендарный латвийский боксер Майрис Бриедис, пишет skaties.lv.

Боксер исполнил православный ритуал - трижды окунувшись в воду, каждый раз осенив себя крестом. Выйдя из воды, спортсмен признался, что чувства были очень острые, но это стоило того.

"Очень интересно, это настоящий вызов. Богу мы верим все и не важно, какой ты веры - это своего рода проверка. Я здесь впервые. Все плохое оставил в святой воде. Было хорошо", - сказал журналистам ТВ3 Майрис.

Видео своего погружения в воду Даугавы Бриедис опубликовал в своем профиле в Facebook, которое за пять часов просмотрели более 35 000 раз.

Как сообщалось, 19 января, на набережной 11 ноября в Риге напротив скульптуры Большого Кристапа состоялся чин Великого освящения вод Даугавы.

MixTV вел прямую трансляцию с чина Великого освящения вод Даугавы, который провела Латвийская православная церковь

Чин Великого освящения воды проводится 19 января, в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне, или Богоявление. В основе празднования этого дня лежит крещение Иисуса Христа на реке Иордан.

Крещение воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, по убеждению православных, приобретает особые качества.