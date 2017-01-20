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Нынешние политики шаг за шагом, спустя 25 лет после восстановления независимости Латвии делают все, чтобы поддаться русскоязычному меньшинству. Такое мнение в своей статье газеты Latvijas Avīze выразила лингвист, основатель Центра госязыка, бывший депутат Сейма Дзинтра Хирша.

При этом языковед уточнила, в 1935 году это меньшинство было историческим - тогда в Латвии проживало 8,8 % русскоязычных, а затем оно стало незаконно въехавшим - в 1986 таковых в Латвии уже было 34%.

Хирша отметила, что множество вопросов вызывает предложение президента Латвии присваивать латвийское гражданство с рождения ребенка, поскольку это, по мнению главы государства, будет способствовать сокращению числа неграждан.

"Но ведь у родителей этих новорожденных детей есть право самим выбирать их гражданство, так же как есть такое право и у самих детей. Они по достижении определенного возраста могут сами выбрать себе гражданство", - считает Хирша.

Но, самое главное, по словам лингвиста, то, что институт безгражданства поддерживает само государство, которое официально финансирует двуязычие в образовательной системе, и "кричит о том, что может обеспечить интеграцию с нынешней моделью".

"Может быть, именно потому, ежегодно 9 мая к памятнику в Пардаугаву и к другим памятникам "оккупации" приходят все большее количество русских школьников, которые "хорошо" освоили историю Латвии? Может быть, поэтому в 2012 году 273 000 граждан проголосовали за присвоение статуса второго официального "приниженному" русскому языку, на котором в соседнем государстве говорят только 140 000 000 человек? Может быть, поэтому в русских школах растет количество учеников?", - вопрошает языковед.

Также Хирша считает, что быть нелояльным учителем сейчас стало гордостью. В качестве примера она привела случай, когда учитель 40-й средней школы Владислав Рафальский в эфире радио Baltkom признался в своей нелояльности, однако власти никак на это не отреагировали. Также сейчас, по мнению Хирши, стало гордостью говорить, что ты лоялен, а на самом деле демонстрировать обратное, как это, по ее словам, сделал мэр Риги Нил Ушаков, "подписавшись в ходе языкового референдума за фактическое двуязычие".

По мнению Хирши, именно из-за того, что латвийские политики пустили все на самотек, имеются случаи нападок на латышей, которые в госучреждениях не говорят по-русски. Даже подростки, которые учатся в латвийских школах, просят обслужить их на русском языке.

Хирша очень надеется, что нынешний глава Министерства образования и науки Карлис Шадурскис доведет свою реформу до конца.

"Хочу верить, что новому главе МОН Карлису Шадурскису хватит ума, национальной позиции и, самое главное, терпения, чтобы продолжить реформу образования. Предприняты существенные шаги для приведения в порядок образовательной системы. Жаль, что мы все вместе боимся провести более углубленную реформу. Что это - геополитическая ситуация, которая останавливает нас это сделать или же это государственный вопрос?", - недоумевает Дзинтра Хирша.

Напомним, при вступлении в должность министр образования Карлис Шадурскис, представляющий партию "Единство", заявил, что перевод всех школ на латышский язык в 2018 году еще не состоится. По его словам, точный срок перевода школ на госязык еще неизвестен, поскольку в данном процессе важен не конкретный год, а качество.