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В пятницу в Риге пройдут мероприятия памяти баррикад 1991 года, в которых примут участие официальные лица.

Как сообщили в столичном самоуправлении, одним из самых больших памятных мероприятий станет концерт "К новым небесам", который состоится в Домском соборе. На концерте прозвучит музыка Рихарда Дубры, Эрика Эшенвалдса, Луции Гаруты, Ренара Кауперса, Раймонда Паулса и других композиторов. Концерт начнется в 18.00.

В 16.00 в рижской Ратуше состоится торжественное мероприятие памяти баррикад 1991 года с участием мэра столицы Нила Ушакова, близких погибших в те январские дни, сотрудников МВД того времени и рижской милиции.

На Домской площади и у здания Сейма сегодня будут зажжены костры памяти, а все желающие смогут принять участие в возложении цветов к памятнику Свободы и на Бастионной горке. На Домской площади будет размещена передвижная выставка Музея баррикад 1991 года, а у здания Кабинета министров на ул. Бривибас будет демонстрироваться фильм "Истории баррикад".

Президент Раймонд Вейонис сегодня в 9.15 посетит Музей баррикад, затем примет участие в зажжении костра на Домской площади. В 14.00 президент возложит цветы к памятнику Свободы, а в 14.15 будет участвовать в мероприятии памяти защитников баррикад на Бастионной горке.

В 16.00 состоится обмен воспоминаниями у костра во дворе здания Сейма, а в 16.30 председатель парламента Инара Мурниеце встретится с журналистами времен баррикад.

В памятных мероприятиях также примут участие министр обороны Раймонд Бергманис, военнослужащие, земессарги и яунсарги, министр внутренних дел Рихард Козловскис и работники МВД.

Организованные Народным фронтом Латвии баррикады, в которых участвовали люди из всех регионов страны, были уникальным образцом ненасильственного протеста. Баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года, чтобы защитить здание Верховного Совета, телевидение, мосты и другие стратегически важные объекты.

Самым трагичным днем баррикад стало 20 января, когда бойцы ОМОНа пытались захватить здание Министерства внутренних дел. В перестрелке в центре Риги погибли пять человек: школьник Эдийс Риекстиньш, два сотрудника органов внутренних дел - Владимир Гомонович и Сергей Кононенко, а также операторы Рижской киностудии Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне.

С 1997 года 20 января отмечается в Латвии как день памяти защитников баррикад.

Добавим, в прошлом году в Риге, на ул. Торня, 4 была также открыта Площадь баррикад 1991 года. Площадь находится напротив Бастионной горки, между бульв. Мейеровица, ул. Торня и Смилшу.