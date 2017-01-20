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21 января в мире отмечается Международный день объятий. Журналисты программы "900 секунд" на телеканале LNT решили выяснить, как жители Латвии относятся к объятиям чужих людей, пишет Skaties.lv.

В эксперименте приняли участие два студента Арнита и Увис. В парке Кронвальда они подходили в прохожим и спрашивали, можно ли их обнять. Кто-то обходил странных молодых людей стороной, но в большинстве случаев латвийцы охотно шли на контакт и обнимались.

Студенты отметили, чтобы были приятно удивлены отзывчивости, так как латвийцы считаются сдержанными в проявлении своих чувств.

"Мы подходили в людям с улыбкой и доброжелательным настроем. Они улыбались в ответ и обнимались", - рассказывают они.

Одна из девушек, которая приняла участи в акции, сказал, что объятия в парке были неожиданными, но приятными.

"Нам надо чаще обниматься друг с другом", - сказала она.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей. В этот день также проводятся различные флешмобы, связанные с объятиями.

Январский день объятий был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (англ. National Hugging Day), а затем распространился и по всему миру.

По своеобразному "поверью", во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и "научные" обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.