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Из-за эпидемии гриппа в Латвии, а также роста числа других инфекций верхних дыхательных путей Рижский роддом вводит ограничения для посетителей. С 23 января в роддоме сможет находиться лишь один посетитель у которого нет симптомов болезни.

Детям в возрасте до 12 лет, если они не являются пациентами, посещения запрещены.

Как ранее сообщал Mixnews.lv, Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале в стране эпидемии гриппа.

Как сообщили в центре, на прошлой неделе в четырех городах Латвии число пациентов, обратившихся в амбулаторные учреждения с гриппом, превысило 100 случаев на 100 000 населения, что составляет эпидемический порог.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Екабпилсе - 194,7 на 100 000 населения. Также эпидемический порог превышен в Юрмале, Риге и Лиепае.

Грипп на минувшей неделе зарегистрирован также в Даугавпилсе, Елгаве и Вентспилсе.

В больницы на прошлой неделе с гриппом доставлены 102 пациента, в том числе 88 госпитализированы в Риге. С начала сезона гриппа в больницы поступило 252 пациента с этой болезнью.