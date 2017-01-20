Общество |

Департамент сообщения Рижской думы в этом году планирует провести ремонт девяти центральных улиц столицы, и прогнозируемые затраты на обновление дорожного покрытия составят около 12 млн евро, сообщила пресс-секретарь департамента Уна Ахуна-Озола.

Пешеходам, велосипедистам и автоводителям необходимо считаться с тем, что во время строительного сезона движение по этим улицам будет осложнено.

Асфальт будут менять:

На участке улицы Бривибас от улицы Лачплеша до Воздушного моста

На участке улицы Кр. Валдемара от бульвара Кронвалда до улицы Сканстес

На улице Дунтес от улицы Сканстес до улицы Лактас

На участке улице Элизабетес от улицы Экспорта до улицы Сатеклес

На участке улицы Стабу от улицы Кр. Валдемара до улицы Валмиерас

На улице Дзирнаву от улицы Гоголя до улицы Тербатас

На улице Меркеля от улицы Марияс до бульвара Бривибас

На улицах Ленчу и Гану.

Как заявил и.о. директора думского департамента дорожного движения Эмилс Якринс, во время ремонтных работ особое внимание будет уделено удобной и безопасной организации дорожного движения. Основные работы будут проводиться по ночам, чтобы по возможности меньше мешать рижанам.

Также перед строителями поставлена задача завершить ремонт улиц до окончания школьных каникул 1 сентября.