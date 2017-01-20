Ригу ожидает масштабный ремонт центральных улиц (3)

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Общество | 20 января 2017 года, 15:39

Департамент сообщения Рижской думы в этом году планирует провести ремонт девяти центральных улиц столицы, и прогнозируемые затраты на обновление дорожного покрытия составят около 12 млн евро, сообщила пресс-секретарь департамента Уна Ахуна-Озола.

Пешеходам, велосипедистам и автоводителям необходимо считаться с тем, что во время строительного сезона движение по этим улицам будет осложнено.

Асфальт будут менять:

  • На участке улицы Бривибас от улицы Лачплеша до Воздушного моста

  • На участке улицы Кр. Валдемара от бульвара Кронвалда до улицы Сканстес

  • На улице Дунтес от улицы Сканстес до улицы Лактас

  • На участке улице Элизабетес от улицы Экспорта до улицы Сатеклес

  • На участке улицы Стабу от улицы Кр. Валдемара до улицы Валмиерас

  • На улице Дзирнаву от улицы Гоголя до улицы Тербатас

  • На улице Меркеля от улицы Марияс до бульвара Бривибас

  • На улицах Ленчу и Гану.

Как заявил и.о. директора думского департамента дорожного движения Эмилс Якринс, во время ремонтных работ особое внимание будет уделено удобной и безопасной организации дорожного движения. Основные работы будут проводиться по ночам, чтобы по возможности меньше мешать рижанам.

Также перед строителями поставлена задача завершить ремонт улиц до окончания школьных каникул 1 сентября.

Комментарии 3
Толку с таких ремонтов?35 минут назад
Когда, через 2-3 года, всё разваливается, а местами и раньше.
Требуйте гарантии на 5-10 лет, пускай дороже будет, но то, как сейчас делают, никуда не годится.
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Romualjd Saulitis25 минут назад
Бля опять говно разведут,хуй куда доедешь.Приехали в отпуск больше времени половины простояли в пробках
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Kristina RZ33 минуты назад
kogda uze v rajonah na4nut remontirovatj dorogi?
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