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В течение этой недели Административная инспекция Рижской думы оформила 135 протоколов по факту несвоевременной очистки пешеходных тротуаров и крыш зданий от снега и льда. В свою очередь в целом за этот зимний сезон констатировано 985 нарушений.

Сотрудники Административной инспекции и Полиции Рижского самоуправления продолжают вести усиленный контроль за исполнением обязательных правил Рижской думы, которые вменяют в обязанность собственникам недвижимости своевременно очищать тротуары и крыши от снега и льда.

Обязательные правила уборки городских территорий и содержания строений предусматривают административные штрафы за несвоевременную уборку с тротуаров снега и льда. Максимальный размер штрафа для физических лиц составляет 350 евро, для юридических лиц – 1400 евро.

Рижская дума напоминает: если жителям причинен ущерб из-за неочищенных тротуаров и крыш, они могут обращаться в суд с гражданским иском против управляющих. О несчастных случаях незамедлительно следует сообщать Административной инспекции Рижской думы или муниципальной полиции.

Протоколы, составленные этими организациями, могут служить основанием для взыскания компенсации в судебном порядке. Юридические консультации можно получить в Центре приема посетителей Рижской думы, заранее записавшись по номеру бесплатного информационного телефона 80000800.