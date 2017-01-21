Жить стало веселее: световой день на час длиннее! (+ОПРОС) (4)

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Общество | 21 января 2017 года, 11:30

Продолжительность светового дня в течение месяца – со дня зимнего солнцестояния – в Латвии увеличилась на один час, свидетельствуют данные солнечного калькулятора Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Самым коротким днем было 21 декабря 2016 года, когда продолжительность светового дня составила лишь шесть часов и 44 минуты. С тех пор продолжительность светового дня увелилась на час – в субботу в Риге солнце взошло в 8.42, а зайдет в 16.29. Таким образом, продолжительность светового дня составляет семь часов и 47 минут.

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Каждый следующий день становится примерно на четыре минуты длиннее, и 21 февраля продолжительность светового дня составит десять часов. 20 марта наступит астрономическая весна, а в ночь на 26 марта Латвия перейдет на летнее время – стрелки часов надо будет перевести на час вперед.

Комментарии 4
Ъ2 часа назад
Вот пока ещё достаточно темно желательно чтобы уличное освещение включалось пораньше,а не через час когда уже ничего не видно и выключалось не так рано,потому как на дорогах людей в темной одежде очень плохо видно,даже на пешеходных переходах.Не надо экономить на безопасности,лучше включить пораньше освещение дорог чем подсвечивать всякие здания и рекламные щиты.
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пенсионер2 часа назад
всегда с нетерпением жду 26-27 декабря. потому что начинает прибавляться световой день, ненавижу темноту
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Сергей Костенко3 часа назад
Что то не видно
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