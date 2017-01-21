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В очередном выпуске еженедельного издания "Dеsinformation Review" ("Обзор дезинформации"), который выпускается по заказу ЕС, упомянуты публикации, в которых утверждается, что в Европе появилось несколько тысяч танков США, хотя в действительности их количество многократно меньше.

В одной из публикаций, в частности, говорится, что США направили в Европу 3600 танков. В действительности речь идет о 3500 солдатах, 87 танках, 144 боевых машинах Bradley. Несмотря на вводящую в заблуждению информацию, в течение трех дней данная информация была перепубликована сайтами США, Канады и Европы. Кроме того, данная информация была активно использована также в российских СМИ и переведена на другие языки.

Как отмечают эксперты, такой подход к подаче информации очень эффективен, потому что все военные транспортные средства складываются вместе и называются "танками". Их число, таким образом, в десятки раз превосходит реальное. У читателей дезинформация такого рода может вызвать панику и ощущения, что к границам с Россией стягиваются значительные военные силы, что на деле не соответствует действительности, отмечают исследователи.

Еженедельный "Вестник дезинформации" публикует обобщенные отчеты, в которых специальная команда развеивает "дезинформационные мифы".

Ранее замгоссекретаря НАТО Роуз Гётемюллер в интервью BNS указывала, в рамках операции Atlantic Resolve, в Европу действительно возвращается американские танки и бронетехника, что является ответом на поведение России.

"Я видела заявления России о том, что якобы перебрасывается очень много танков и бронемашин. На самом деле это 3500 солдат, 87 танков и 144 боевые машины "Bradley". Это важный шаг, целью которого являются сдерживание и оборона", — сказала Гетемюллер.