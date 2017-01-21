Из-за наплыва желающих служить в Земессардзе создадут новые батальоны (20)

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Общество | 21 января 2017 года, 18:54

В связи с ростом числа служащих в Земессардзе, Министерство обороны рассматривает возможность создания новых батальонов Земессардзе, сообщили в пресс-отделе ведомства.

Пока в министерстве не раскрывают, в каких местах и сколько новых батальонов требуется.

Сейчас на территории Латвии размещено 18 батальонов Земессардзе, сообщается на сайте этой организации.

Осенью прошлого года Министерство обороны заявило о планах создания батальона Земессардзе в Бауске. В Риге, где служит больше всего добровольцев, размещен только один батальон - Студенческий, в Рижском регионе три - в Марупском крае, Стопиньском крае и Огре.

Как сообщалось ранее, для нужд армии в окрестностях Гробини будет построен военный полигон, а в бывшем городке Скрундского локатора появится инфраструктура для размещения сил НАТО. Как пояснил госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс пояснил, Земессардзе нужны новые полигоны, потому что количество земессаргов растет.

Комментарии 20
леший3 часа назад
"если ВАС не любят женщины, если ВЫ не можете найти работу, если у ВАС нету дома ТО....----записывайтесь в земессардзе!!!----у НАС всегда ВАС накормят и ВЫ станете настоящим мужчиной"====из рекламной агитки Министерства Обороны Латвии
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земесзирги2 часа назад
лишь бы не работать.А орали,что если бы не Советсткий Союз,то давно бы жили как в Финляндии. Неудачники ....................
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18-013 часа назад
и на какие шиши? На медицину,дороги и пенсии денек нет,да????
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