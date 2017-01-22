В Ливаны более 1000 клиентов остались без электричества (1)
Общество | 22 января 2017 года, 12:07
В воскресенье утром без электричества остались 1500 клиентов Sadales tīkls в Ливаны, сообщает радио MIX FM 102,7.
Как рассказали на предприятии, в 10.53 были зарегистрированы технические перебои в сети среднего напряжения 20 киловольт в Ливаны, которые затронули 1500 клиентов компании.
Бригада предприятия Sadales tīkls немедленно начала локализацию перебоев. В 13.23 неполадки в электроснабжении были полностью устранены. Причиной аварии стали перебои в сети среднего напряжения.
А как они хотели, только денежки получать, надо и работать.
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