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В воскресенье утром без электричества остались 1500 клиентов Sadales tīkls в Ливаны, сообщает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали на предприятии, в 10.53 были зарегистрированы технические перебои в сети среднего напряжения 20 киловольт в Ливаны, которые затронули 1500 клиентов компании.

Бригада предприятия Sadales tīkls немедленно начала локализацию перебоев. В 13.23 неполадки в электроснабжении были полностью устранены. Причиной аварии стали перебои в сети среднего напряжения.