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В понедельник утром гололед затрудняет условия передвижения по главным и региональным автодорогам Латгале, сообщает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали на предприятии Latvijas Valsts ceļi, передвижение осложнено на Даугавпилсском шоссе от Лиелварде до Краславы, на Даугавпилсской окружной дороге по Резекненскому шоссе от Екабпилса до Терехово, а также на шоссе Гребнево-Медуми и на Резекненской окружной дороге.

На региональных автодорогах затруднены условия для езды в окрестностях Айзкраукле, Бауски, Даугавпилса, Прейли, Екабпилса, Мадоны, Лудзы и Резекне.

Скользкие участки обрабатываются антигололедными материалами. Сегодня на дорожно-эксплуатационных работах занято 49 единиц зимней техники.