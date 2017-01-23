Общество |

В каждом втором проверенном здании общественного назначения обнаруживаются существенные нарушения эксплуатации, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT руководитель Государственного бюро по контролю над строительством (ГБКС) Петерис Друкис.

По его словам, бюро проверило около 25% всех общественных зданий, и в каждом втором были обнаружены признаки, свидетельствующие об опасности, поэтому владельцам необходимо предпринять шаги по устранению недочетов. В 60% случаях нарушения были связаны с несущими конструкциями.

Друкис отметил, что ситуация действительно "очень тревожная". Он подчеркнул, что необходимы нормы, которые обязывают владельцев следить за безопасностью зданий и нести за это ответственность.

Действующие на данный момент нормы, по словам руководителя бюро, не работают.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, недавно Госбюро по контролю за строительством провело проверку в торговом центре Pilsētas pasāžа в Елгаве после того, как там стала отваливаться напольная плитка. Признаков угрозы для несущих конструкций здания не было обнаружено, и торговому центру было разрешено продолжить работу.

Тем временем в конце прошлого года Госбюро обратилась в Госполицию в связи с тем, что в здании магазина Prisma в рижском микрорайоне Плявниеки было обнаружено отклонение сборных железобетонных панелей перекрытия от опорной балки и осыпание отделки панелей. Реагируя на заявление бюро, Госполиция начала уголовный процесс о возможном преступном деянии.