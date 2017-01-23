Госбюро бьет тревогу: каждое второе здание в Латвии небезопасно (+ОПРОС) (7)

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Общество | 23 января 2017 года, 09:02

В каждом втором проверенном здании общественного назначения обнаруживаются существенные нарушения эксплуатации, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT руководитель Государственного бюро по контролю над строительством (ГБКС) Петерис Друкис.

По его словам, бюро проверило около 25% всех общественных зданий, и в каждом втором были обнаружены признаки, свидетельствующие об опасности, поэтому владельцам необходимо предпринять шаги по устранению недочетов. В 60% случаях нарушения были связаны с несущими конструкциями.

Друкис отметил, что ситуация действительно "очень тревожная". Он подчеркнул, что необходимы нормы, которые обязывают владельцев следить за безопасностью зданий и нести за это ответственность.

Действующие на данный момент нормы, по словам руководителя бюро, не работают.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, недавно Госбюро по контролю за строительством провело проверку в торговом центре Pilsētas pasāžа в Елгаве после того, как там стала отваливаться напольная плитка. Признаков угрозы для несущих конструкций здания не было обнаружено, и торговому центру было разрешено продолжить работу.

Тем временем в конце прошлого года Госбюро обратилась в Госполицию в связи с тем, что в здании магазина Prisma в рижском микрорайоне Плявниеки было обнаружено отклонение сборных железобетонных панелей перекрытия от опорной балки и осыпание отделки панелей. Реагируя на заявление бюро, Госполиция начала уголовный процесс о возможном преступном деянии.

Комментарии 7
($)1 час назад
И 80% мостов в аварийном состоянии.И что? Зато земесзиргов становится больше.А жто же главное !!!!
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хи-хи 50 минут назад
Здания, мосты, дороги, комунальные и элекросети.., Все это нужно было досматривать и ремонтировать.
Все это уже отработали свое,на кого сейчас пинять? Всё,на что были выделены деньги рассованы по карманам, а теперь ай-ай-ай???. На кого теперь свалят, кто"дежурный стрелочник"?.
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Крик1 час назад
С улицы нам видны только отремонтированные фасады старых зданий, но ешё крыши, во многих домах где я бывал по работе, скрывались болтающиеся лестничные марши на железных полосках 120 летней давности, лифты - которые отработали всё время без проблемм, все 25 лет не включались и не ремонтировались. И это всё не где то в жопинске, а там где я и представить себе такого даже не мог. Ну а качество новостроек все уже знают.
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