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Общество по защите прав животных "Сердце на ладони" в социальной сети Facebook столкнулось с ультиматумом от хозяев одной из деревенских собак, у которой недавно родились щенки. Как сообщили в обществе, хозяева собаки опубликовали пост, в котором предупреждали, что если щенков не заберут, то они их утопят, пишет nra.lv.

"Какая банальная история: у деревенской собаки, похожей на лайку, родились щенки от мальчика-таксы, который жил в том же дворе, что и она. В Facebook был размещен зов о помощи, который звучал так: если не заберете щенков, мы их утопим", - сообщает общество на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что сейчас щенки еще какое-то время проведут с матерью, а затем глава общества по защите прав животных "Сердце на ладони" Андра Томасе возьмет их к себе, пока для них не найдутся хозяева.

"Смешанные щенки таксы уже сейчас начинают искать хозяев, у которых понятие об ответственности будет совпадать с понятиями нашего общества. Щенята отправятся домой привитые и чипированные", - указали в обществе по защите прав животных.

Добавим, любой желающий может помочь щенкам и другим животным, перечислив деньги на специальный банковский счет.

Фото: facebook.com/Ar-sirdi-delnā