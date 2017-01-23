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У истории с ажиотажем вокруг места на Первом Рижском Лесном кладбище для экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберга есть заказчик. Такое мнение в сюжете новостей на телеканале TV3 высказала сама Вике-Фрейберга, но не стала называть конкретных имен.

"Мой первый вывод - между нами есть люди, которые тренировались в "старых" школах. В таких школах еще со времен Ленина объясняли, что один из способов уничтожить человека - пуля в затылок, а второй способ - уничтожить его характер, убить морально. Такой вид убийства проходит волнами и состоит из слепой лжи или перевернутых фактов", - отметила Вике-Фрейберга.

По словам экс-президента, она всегда верила в свой народ, но сейчас эта вера находится под угрозой.

"Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача пробудить потенциал латвийского народа и латышскость, полить как цветок. Теперь, когда я вижу эти низкие вещи, которые направлены против тебя, меня печалит то, что моя вера в духовный и психологический рост моего народ находится под угрозой", - сказала она.

Напомним, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая недавно попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после того, как при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Рижском первом лесном кладбище, в социальной сети Facebook пожаловалась на "ненависть, злобу и завистливость" со стороны латвийского народа, а также заявила, что после произошедших событий было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.

По словам Вике-Фрейберги, "на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека". Вторым вариантом захоронения может стать кремация.