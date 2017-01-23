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Родители стали менее внимательными к детям, из-за чего растет количество травм. Об этом в интервью порталу Riga.lv рассказала детский хирург Марута Зилите. По ее словам, иногда даже переодевая ребенка, родители не выпускают из рук смартфон, а мамы и папы подростков не могут себе представить, какому риску подвергают себя дети, отправляясь на прогулку.

Врач с 50-летним опытом рассказала, какие травмы характерны для детей в зависимости от возраста, и как этого избежать.

Дети стали чаще получать травмы, по сравнению, скажем, с тем, что было 25 лет назад?

Детский травматизм стал более частным и стал "моложе", несмотря на то, что период, который мамы проводят в декрете, стал больше и легче – не нужно стирать подгузники, стоять в очередях за едой, чтобы что-то достать, как это было раньше. Печально, что травмы стали чаще получать дети в возрасте от года до полутора лет.

Какие это травмы?

Сам еще не ходит, а получает ожоги горячим чаем, кофе, окунает руки в тарелку с горячим супом, садится попой в кастрюлю с горячей водой, которую поставили на пол остывать, прикладывают ручки к утюгу, который стоит на полу или гладильной доске. Дети часто зажимают пальчики дверцами шкафчиков, в которых лежат всякие красивые и яркие штучки – кремы, косметика. Могут сорвать шторы вместе со штангой, стянуть скатерть, со всем, что стоит на столе. Очень опасно место – ванная комната, где обычно бытовая химия стоит на полу.

Как ведут себя родители, когда их ребенок становится вашим пациентом

Зачастую реакция родителей – запоздавшая, потому что они не заметили, что сделал ребенок, и часто дети молчат после того, как травмировались. Во время приема я рассказываю родителям о том, как избежать травм – ребенка, даже если он не ходит, нужно сажать в кроватку или манежик. Бывает, что родители приводят малыша на перевязку – ребенок переживает, боится. И они начинают на меня кричать, требовать, чтобы мы аккуратнее перевязывали. Вопрос: родители, а где вы были раньше, когда произошло то, из-за чего ребенок стал моим пациентом? Есть семьи, когда ребенок неоднократно получает травмы, и тогда информация передается семейному врачу. Одна из причин родительской невнимательности в том, что мамы и папы постоянном держат в руках свои телефоны, и даже переодевая малыша – не выпускают из рук устройство.

Если причиной травматизма совсем маленьких детей становится родительская невнимательность, то, как обстоят дела с детьми постарше?

Следующая группа – школьники от первого до шестого класса: бегут по лестнице, в гардеробе устраивают борьбу за место. На уроках спорта, прыгая через козла, делая кувырки, становятся на голову – не все дети к таким упражнениям готовы, не все достаточно разогрелись и подготовили тело для такого. О том, чтобы остыть после урока спорта – в школах такого вообще нет, дети часто идут мокрые от пота на уроки.

Что касается подростков, то их травматизм связан с времяпрепровождением. Иногда родители испытывают глубокое удивление, узнав, где и как ребенок получил травму. Подростки проводят время, разгуливая по разрушенным зданиям и территориям, снимают такие места на видео и выкладывают в социальные сети. В этом возрасте дети соревнуются в преодолении опасностей, и иногда употребляют тонизирующие напитки. Это все говорит о том, что семья не интересуется ни ребенком, ни его компанией.

Как этого избежать – прогулок по развалинам и плохой компании?

Повезло детям, которые с детства регулярно занимаются спортом, музыкой или еще чем-то. Это, конечно, может требовать денег, и немалых, времени и желания, но вознаграждение приходит, когда ребенок становится постарше.

Помимо травматизма, на что вы еще ходите обратить внимание родителей?

Еще одна проблема – это питание и осанка. Когда дети начинают ходить в школу, большая часть перестает завтракать. Первый раз дети едят в обед, часто после 12. По словам детей, многие школьные обеды «несъедобные», поэтому они спешат на перемене в буфет за сладостями.

Дома отказываются от ужина, отдавая предпочтение бутербродам, бургерам или картошке фри. И при таком питании организм не получает необходимых веществ, начинаются проблемы – болят ноги, пятки, суставы, спина. Когда родители и дети приходят на прием, то я показываю рисунки - как устроен скелет, рассказываю, что необходимо, чтобы вырасти здоровым. Дети в 6-7 классе часто с плоскостопием, имею сколиоз. Я советую, что делать. Печально, что сколиоз второй степени обнаруживают у детей в 14-15 лет, и родители до этого времени не замечали проблемы.

Что посоветуете для того, чтобы дети росли здоровыми?

Больше заниматься и следить за ребенком, рассказывать, как развивается человек, как нужно питаться, чтобы кости и мышцы были хорошо развиты. Больше времени проводите с детьми, гуляйте. Рядом Имантский лес, но по выходным там я чаще всего встречаю своих коллег и пенсионеров с собачками. Чтобы заниматься поддерживать физическую форму, не нужны деньги – достаточно двух квадратных метров на полу.