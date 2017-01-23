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Жители Латвии разочаровались в том, что принесло им восстановление независимости. Такое мнение на страницах Latvijas Avīze высказала латвийский кинорежиссер и журналист Вия Бейнерте.

Она напомнила, что Латвия добилась независимости практически без кровопролития.

«Когда вокруг была вражеская власть, чужая военная техника и вооруженные солдаты, единственным, на кого мы могли положиться, был Бог. Мы получили независимость без кровавой бани или ужасов гражданской войны», - пишет Бейнерте.

По ее словам, жители Латвии не оценили это событие и не сумели правильно распорядиться данной стране свободой.

«Однако мы не положили свою сердечную благодарность на алтарь, а стали твердить кто что: одни – о борьбе вокруг «пирога независимости», потому что его надо как-то делить, другие разбежались по домам, думая, что дальше все произойдет само собой. Многим тогда казалось, что независимость и благополучие – это синонимы», - отмечает Бейнерте.

Она считает, что после обретения независимости в Латвии неправильно были расставлены приоритеты.

«В благополучии самом по себе нет никакого смысла. Можно даже сказать так: политика – это средство, а целью является благополучие. С поправкой: благополучие не только политической элиты и ее спонсоров, а всего общества. Благополучие общества зависит от ценностей, на которых она стоит. Если целью являются деньги и развлечение, то не надо рассчитывать на патриотизм, национальное самосознание и расцвет государства», - считает Бейнерте.

По ее словам, власть в Латвии была распределена нечестно и несправедливо.

«Многие сейчас чувствуют себя разочарованными. Не в идее независимости, а в том, как все сложилось. Как так получилось, что в Латвии власть принадлежит нескольким семьям? Как получилось, что власть на своей же земле ведет себя как оккупант? Речь идет не о национальностях, а о мышлении и отношении», - пишет Бейнерте.

Она также указывает на недобросовестную трату государственных средств в Латвии.

«Нам не нужны заводы, Латвия будет страной банков и услуг – кричали одни. Кто больший кретин, того надо избирать – кричали другие. Когда стоял выбор, спасать народ или владельцев банков, выбрали последних. Так, долг двух частных лиц зарубежным банкам был переложен на плечи налогоплательщиков. И не какой-то там долг, а 30 миллиардов латов! Кроме того, у нас есть «золотой» мост, здание СГД, построенное на «бриллиантовой» земле. Закон о пенсиях, согласно которому у одного пенсия – 19 тысяч, у другого – неполные 90 евро. Кто-то ведь все это продумал. У любого воровства есть конкретное имя и фамилия. Чаще всего несколько имен и фамилий», - отмечает Бейнерте.