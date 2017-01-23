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В рижской программе мероприятий к 100-летию Латвии различные концерты, мероприятия и проекты будут структурированы по тематическим разделам: культура, образование и молодежь, спорт, строительство, городская среда, туризм и информация.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель столичного управления культуры Байба Шмите, рижская программа создана на основе разработанных Министерством культуры задача, и многие значимые столичные мероприятия включены в национальный план. Это фестиваль Staro Rīga, трехдневное мероприятие "Лигуй, Рига! Лигуй, Латвия!", Зеленый бал, празднование Янова дня на набережной 11 ноября, проект "Рига – детская столица. Мероприятие по открытию латвийской школьной сумки", и кульминация праздника 18 ноября 2018 года на набережной 11 ноября с особым оформлением, световым и музыкальным представлением.

Программу столичного празднования государственного юбилея откроют 26 января в Латвийском национальном театре концертом Laikiem pāri, который состоится в рамках фестиваля, посвященному столетию – "Три звезды". В нем примут участие маэстро Раймондлс Паулс, солисты Динара Рудане, Дита Луриня, Илона Багеле, Даумантс Калниньш, Оскарс Петраускис, оркестр Rīga и дирижер Валдис Бутанс, а также вокальная группа Framest.

Наиболее масштабные мероприятия, запланированные на 2017 год – праздничная программа 4 мая с участие художников из городов-побратимов Риги, создание мобильных выставок и создание культурного пространства в окрестностях Риги.

В разработке программы участвовало большое число работников Рижской думы и представителей неправительственных организаций. В нее уже включено 99 проектов, но программа открыта и будет дополняться дважды в год, отметила Шмите.

Предложения к программе мероприятий к столетию Латвии подали 34 структуры Рижской думы, ряд общественных организаций и активных рижан. Их обобщил думский департамент образования, культуры и спорта.