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Из-за недостаточного уровня знаний латышского языка Кабинет министров не будет рассматривать кандидатуру британца Мела Кенни, выдвинутого на пост ректора Рижской высшей школы права.

Как свидетельствуют поданные на рассмотрение правительства проект и аннотация, завтра министры обсудят кандидатуру исполняющего обязанности университетского ректора, этот пост может быть доверен проректору Латвийского университета Янису Икстенису.

Кандидатуру Кенни сняли, так как Министерство образования, рассмотрев документы, поданные для утверждения ректора, констатировало, что Кенни не знает латышский язык на уровне, необходимом для выполнения новых обязанностей. В связи с этим вуз проинформировали, что Кенни не сможет занять должность ректора.

До этого на протяжении двух сроков ректором Рижской высшей школы права был доктор философии Джордж Урлих. Кенни занимал должность проректора вуза.