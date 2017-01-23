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Крылатым выражением 2016 года большинством голосов признано высказывание самого титулованного боксера Латвии Майриса Бриедиса: "Мой допинг – мой народ", об этом сообщили в сообществе по развитию латышского языка Рижского латышского общества.

Спортсмен Майрис Бриедис в социальной сети Facebook написал, что очень польщен такой оценкой.

"Я не думал, что когда-нибудь в жизни получу признание языковедов, но я рад этому и, еще раз спасибо всем, кто меня поддерживал и продолжает это делать – вы на самом деле мой допинг!", - написал спорсмен.

Словом 2016 года в латышском языке признано адаптированное из английского языка слово "startup", которое лингвисты перевели на латышский язык, как "jaunuzņēmums", что в переводе на русский язык означает "новое предприятие". В свою очередь титул "Плохого слова-2016" в латышском языке получило "ekselence".

Также прошлый год удивил и совершенно новыми словами, вошедшими в обиход латышей, говорят лингвисты.

Также в 2016 году в обиход латышей вошла игра слов trump(i)s образованная от Trump (английское написание фамилии нового президента США Дональна Трампа) и trumpis (на латышском означает "козырь").

Языковеды отмечают, что им до сих пор не понятно, как следует писать и говорить по-латышски аналог английского термина Brexit: то ли breksits, то ли bregzits.