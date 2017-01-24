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В Латвийском инфектологическом центре ежедневно помощь получают в среднем 11 пациентов с подозрениями на грипп. Тем временем, многие пациенты с симптомами гриппа сами каждый день приходят в Клинику неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы.

Между тем, как пишет Latvijas avīze, в этом медучреждении таким пациентам оказать не могут, так как спасают людей, находящихся в критическом состоянии, поэтому медики призывают больных гриппом отправляться в центр инфектологии.

"Грипп является очень инфекционным заболеванием, поэтому пациентов с подозрениями на грипп сразу направляем в Центр инфектологии. В приемном отделении Клиники неотложной медицины мы ежедневно оказываем помощь людям, находящимся в критическом состоянии, поэтому не можем допустить, чтобы им грозил еще и грипп. Если пациент, который только что перенес инсульт или инфаркт, заболеет гриппом, существенно возрастет вероятность того, что он умрет", - пояснил Руководитель Клиники неотложной медицины и приема пациентов доктор Алексей Вишняков.

"К сожалению, у нас нет возможности больных гриппом отделить от других пациентов", - указал врач.

Напомним, Центр профилактики и контроля заболеваний объявил эпидемию гриппа в Латвии 17 января. Эпидемический порог - 100 случаев на 100 тыс. населения - превышен в Екабпилсе, Юрмале, Риге и Лиепае.

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) напоминает, что во время эпидемии визиты семейных врачей к больным гриппом оплачиваются из средств государственного бюджета. Пациентам за визит нужно заплатить лишь пациентский взнос в размере 2,85 евро.

Если семейный врач, придя к пациенту, констатирует, что у него не грипп, а инфекция верхних дыхательных путей, симптомы которой схожи с гриппом, в этом случае за визит также нужно будет заплатить только пациентский взнос.

НСЗ напоминает, что вне времени работы семейного врача медицинскую консультацию можно получить, позвонив на консультативный телефон 66016001. По будням специалисты консультируют по этому телефону с 17.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно.

Как сообщалось, из-за эпидемии гриппа в Латвии, а также роста числа других инфекций верхних дыхательных путей Рижский роддом ввел ограничения для посетителей. С 23 января в роддоме может находиться лишь один посетитель у которого нет симптомов болезни. Детям в возрасте до 12 лет, если они не являются пациентами, посещения запрещены.