В топ молодых европейских лидеров журнала Forbes "30 Under 30" вошли соучредитель латвийского предприятия по визуализации данных Infogram Алисе Семенова, баскетболист Кристап Порзиньгис и соучредитель компании Sorry as a Service Сабине Поле, сообщила консультант Infogram по телекоммуникациям Дагния Лиепиня.

Системой Infogram, которая позволяет в онлайне публиковать данные в визуально наглядном виде, пользуются в настоящее время 2,9 млн журналистов, студентов, профессионалов бизнеса и коммуникации.

Семенова является также инициатором организации Riga Tech Girls, цель которой - вдохновить женщин на работу в отрасли ИТ.

Порзиньгис вошел в топ в категории "Спорт и развлечения", а Поле - в категории электронной коммерции.

В список молодых лидеров этого года вошли 600 представителей 51 государства.