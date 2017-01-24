Шадурскис поговорит с живущими в Великобритании латвийцами о возвращении домой (17)

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Общество | 24 января 2017 года, 09:38

Министр образования и науки Карлис Шадурскис отправляется в Великобританию, чтобы там встретиться и поговорить с местными латвийцами. Об этом пишет Skaties.lv.

Встреча состоится сегодня в Лондоне, в посольстве Латвии, в 18:30.

Цель поездки министра – обсудить вопросы образования, а также возможность учебы подростков в случае возвращения в Латвию. Многие живущие за границей латвийцы отмечают, что у детей могут возникнуть проблемы с обучением в Латвии, так как они родились и провели определенное время за пределами этнической родины – у детей нет знаний латышского, кроме того системы образования также отличаются.

Из-за этого у живущих в Великобритании латвийцев возникают сомнения в том, что возвращение на родину является хорошей идеей, сообщает Skaties.lv. Эмигранты также отметили, что в местах их жительства совсем нет возможности получать образование на латышском языке. Они намерены узнать у Шадурскиса, предполагается ли как-то решать этот вопрос на государственном уровне.

Комментарии 17
Мудите1 час назад
Да просто прокатится за наши бабки и все.Что тут нового?Надо же сделать многозначительный вид кипучей деятельности.Чудак нулевой,результат будет такой же.Лучше бы написали сколько этот вояж стоит.
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Тупая затея.1 час назад
Возвращаться некуда.
Там им латышский не нужен.
А на разговорном уровне да читать-писать и мама с папой научат....если время найдут.
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@@@1 час назад
Приезжали,погостили и поехали домой,в Англию
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