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Министр образования и науки Карлис Шадурскис отправляется в Великобританию, чтобы там встретиться и поговорить с местными латвийцами. Об этом пишет Skaties.lv.

Встреча состоится сегодня в Лондоне, в посольстве Латвии, в 18:30.

Цель поездки министра – обсудить вопросы образования, а также возможность учебы подростков в случае возвращения в Латвию. Многие живущие за границей латвийцы отмечают, что у детей могут возникнуть проблемы с обучением в Латвии, так как они родились и провели определенное время за пределами этнической родины – у детей нет знаний латышского, кроме того системы образования также отличаются.

Из-за этого у живущих в Великобритании латвийцев возникают сомнения в том, что возвращение на родину является хорошей идеей, сообщает Skaties.lv. Эмигранты также отметили, что в местах их жительства совсем нет возможности получать образование на латышском языке. Они намерены узнать у Шадурскиса, предполагается ли как-то решать этот вопрос на государственном уровне.