Опрос: работой правительства недовольны 83% латвийцев (+ОПРОС) (25)

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Общество | 24 января 2017 года, 15:41

Положительно работу правительства оценивают всего 12% опрошенных латвийцев, тогда как 83% жителей Латвии ею недовольны, свидетельствуют результаты проведенного в декабре опроса "Латвийский барометр Baltic International Bank".

Хотя работа правительства уже длительное время оценивается негативно, в декабре критическое настроение населения обострилось - оценка его работы снизилась на 11 пунктов.

В ноябре работа правительства оценивалась в минус 41 пункт - положительно ее оценивали 18%, негативно - 76% опрошенных латвийцев. Декабрьский опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank" свидетельствует о том, что настроение жителей стало более критичным.

Ухудшились оценки и настоящего, и будущего. В декабре опрошенные более пессимистично оценивали и состояние экономики Латвии, и общее развитие государства. В то же время оптимизм сохранился в оценке материального положения семей - хотя по сравнению с ноябрем прогнозы будущего материального положения немного ухудшились, общая оценка осталась положительной. Оценка текущего положения семей улучшилась, поднявшись на два пункта.

Более подробные результаты опроса будут обнародованы 27 января.

Комментарии 25
1232 часа назад
А эти 17 процентов как обычно,сами депутаты с чиновниками?как можно быть довольным тем что эти твари творят?
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irka1 час назад
какой то дурацкий у вас ОПРОС. я оцениваю работу правительства ПЛОХО! ОЧЕНЬ ПЛОХО!! Но почему нет такого пунктика? Первые 4 в пользу долбоправителей,а в последнем бред какой то. Не опрос,а гомно какое то устроили..
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Ilja Antonovs2 часа назад
Наверняка их скоро назовут агентами кремля.
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