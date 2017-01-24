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Кабинет министров сегодня одобрил выделение единовременного пособия в размере 8538 евро семье, в которой недавно родилась тройня.

Единовременное пособие предусмотрено в качестве материальной помощи семьям, у которых родились тройняшки, и с 2014 года его размер составляет 8538 евро после вычета налогов.

В 2013 году это единовременное социальное пособие было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти, в 2015 - трем, в 2016 - двум семьям.

Как сообщалось, 18 января в Рижском роддоме родилась первая в этом году тройня - мальчик и две девочки. Тройняшки родились в семье рижан.